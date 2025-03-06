В Украине готовится новая пенсионная реформа, Министерство социальной политики разработало соответствующий законопроект, еще не поданный на рассмотрение парламента, сообщает Politeka.net.

Юрист-волонтер Евгений Промский раскрыл, как могут измениться расчеты пенсии украинцев.

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Основная цель предложенных изменений - повышение справедливости в солидарной пенсионной системе. Законопроект вводит новые понятия, в том числе базовую и страховую пенсии, а также пенсионные баллы. Баллы будут рассчитываться на основе суммы страховых взносов, уплаченных за один месяц по сравнению со средней заработной платой в Украине за этот же период. Каждый месяц, когда работник получал среднюю зарплату, будет насчитываться 10 баллов. Если зарплата будет выше средней по стране, то количество баллов будет больше.

Юрист-волонтер Евгений Промский объяснил, что принцип расчета пенсии не меняется: основным критерием будет оставаться официальный заработок работника и его соотношение со средней заработной платой на момент выплаты пенсии. Баллы, по словам юриста, являются аналогом коэффициента заработной платы, который умножается на 10.

Пенсия по возрасту будет состоять из базовой и страховой частей. Базовая часть будет определяться как 30% минимальной заработной платы в Украине после налоговых вычетов, а страховая часть – это умножение количества накопленных баллов на стоимость одного балла, которое будет определено правительством.

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Как это отразится на размере пенсии? Юрист отмечает, что государство будет контролировать размер пенсии из-за установления стоимости одного балла. Чем выше будет стоимость одного балла, тем больше будут пенсии. Также ежегодный пересмотр этой стоимости позволит корректировать общий уровень пенсий. В настоящее время, без точного значения стоимости одного балла, трудно предсказать, как изменятся пенсии.

Напомним, что Министерство социальной политики опубликовало законопроект о пенсионной реформе в декабре 2024 года с целью повышения справедливости и достаточности пенсий в солидарной системе. Индексация пенсий в Украине намечена на март 2025 года. Она будет производиться с учетом инфляции, которая, по прогнозам, составит от 13 до 17%.

Источник: УНИАН.

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