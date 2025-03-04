Мобилизированные военнообязанные жители Киева в настоящее время могут пройти военно-врачебную комиссию значительно проще благодаря новым изменениям в приложении "Резерв+".

Изменения в приложении "Резерв+" позволят избежать лишних визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также сократить время на прохождение комиссии во время мобилизации в Киеве, сообщает Politeka.net.

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, теперь у мобилизованных есть возможность получить электронное направление на ВЛК через приложение "Резерв+".

Ключевое изменение — новые направления, уже содержащие точную дату прибытия на медосмотр. Это значительно упрощает процесс, ведь теперь военнообязанный может сразу направиться в медицинское учреждение на определенную дату и пройти медицинское освидетельствование без необходимости дополнительно посещать ТЦК.

Что это дает военнообязанным во время мобилизации в Киеве

Этот шаг позволяет избежать очередей и сборов бумаг, ранее являвшихся частью процесса. Теперь комиссия может быть пройдена в указанный срок, а все необходимые документы уже будут предоставлены электронно. Эту услугу могут использовать как те, кто хочет самостоятельно пройти комиссию, так и те, кто уже получил традиционную бумажную повестку.

Мобилизированные, которые хотят пройти комиссию без лишних шагов, могут воспользоваться этим обновлением, оформив соответствующий запрос в приложении "Резерв+".

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