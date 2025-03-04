Изменения в приложении "Резерв+" позволят избежать лишних визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также сократить время на прохождение комиссии во время мобилизации в Киеве, сообщает Politeka.net.
По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, теперь у мобилизованных есть возможность получить электронное направление на ВЛК через приложение "Резерв+".
Ключевое изменение — новые направления, уже содержащие точную дату прибытия на медосмотр. Это значительно упрощает процесс, ведь теперь военнообязанный может сразу направиться в медицинское учреждение на определенную дату и пройти медицинское освидетельствование без необходимости дополнительно посещать ТЦК.
Что это дает военнообязанным во время мобилизации в Киеве
Этот шаг позволяет избежать очередей и сборов бумаг, ранее являвшихся частью процесса. Теперь комиссия может быть пройдена в указанный срок, а все необходимые документы уже будут предоставлены электронно. Эту услугу могут использовать как те, кто хочет самостоятельно пройти комиссию, так и те, кто уже получил традиционную бумажную повестку.
Мобилизированные, которые хотят пройти комиссию без лишних шагов, могут воспользоваться этим обновлением, оформив соответствующий запрос в приложении "Резерв+".
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