Граждане, состоящие на военном учете во время мобилизации в Украине, должны информировать территориальные центры комплектования об изменениях своих личных данных.

В рамках мобилизации в Украине, не все изменения критичны для ТЦК, и не обо всех из них следует сообщать, сообщает Politeka.net.

Адвокат Павел Гретченко на портале "Юристи.UA" разъяснил, какие изменения в паспорте не обязывают военнообязанных сообщать ТЦК.

Когда можно не обращаться в ТЦК во время мобилизации в Украине

По словам Гретченко, если гражданин, состоящий на учете во время мобилизации в Киеве, вклеил новую фотографию в паспорт после достижения 45-летнего возраста, это не является основанием для обращения в ТЦК.

В таком случае данные в паспорте не изменяются, ведь это только формальность для подтверждения подлинности документа. Адвокат подчеркивает, что это законный процесс, и он не оказывает никакого влияния на учет в ТЦК.

Когда все же нужно сообщать ТЦК во время мобилизации в Украине

Не считая того, есть принципиальные конфигурации, требующие информирования ТЦК. Например, смена адреса, женитьба, рождение ребенка или смена места работы. В таких случаях военнообязанный должен уведомить ТЦК.

Ранее мы также писали , что с 1 марта 2025 г. в Украине начинается новый этап мобилизации, сопровождаемый вручением известий гражданам, подлежащим военному учету.

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