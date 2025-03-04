Операторы валютных пунктов устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года выпуска банкнот, сообщает Politeka.net.

Как отметил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев, это стало одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются жители Киева, пытающиеся обменять валюту. Оказалось, что даже за банкноты старых выпусков могут потребовать доплату, нарушающую основы честной торговли.

Аферисты активно зарабатывают на этой схеме, а правоохранители, похоже, не обращают на это внимания. По словам Гетманцева, даже наличие нелегальных обменников с яркими вывесками не побуждает полицию к действиям, хотя это очевидное нарушение закона.

Гетманцев призвал жителей Киева быть бдительными и не соглашаться с такими условиями обмена. Он обратился в Национальный банк и Нацполицию с требованием провести проверки и принять необходимые меры в отношении нарушителей.

Кроме того, он попросил граждан, сталкивающихся с такими ситуациями, фотографировать обменники, предлагающие разные курсы на одну и ту же валюту, и присылать эти фото по следующим контактам: на номер телефона (0503565541), в Комитет (Киев, Грушевского, 5), а также в НБУ и Нацполицию.

Гетманцев также подчеркнул, что у многих украинцев просто нет лишних денег, которые можно было бы отдать мошенникам.

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