В 2025 году в Украине назначение пенсионных выплат будет зависеть от достижения пенсионного возраста, определенного законодательством, сообщает Politeka.net.

В ПФУ сообщили, что для того чтобы рассчитать размер пенсионных выплат при наличии определенного стажа, нужно учесть несколько важных моментов.

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Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, необходимо иметь минимальный страховой стаж. Например, на 60 лет он должен составлять не менее 32 лет, на 63 года – около 22 лет, а на 65 лет – не менее 15 лет.

Для точного расчета размера пенсии со стажем в 50 лет следует обратить внимание на следующее:

  • Размер заработной платы за последние 3 года.
  • Умножить этот показатель на коэффициент соотношения собственной зарплаты к средней.
  • После этого полученную сумму следует умножить на количество лет стажа и на 1%.

Страховой стаж, необходимый для ухода на пенсию в 60 лет, ежегодно увеличивается на 12 месяцев.

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Пенсия назначается по обращению лица со дня, следующего после достижения пенсионного возраста, при условии, что обращение поступило не позднее чем через три месяца после этого.

В отдельных случаях пенсия по возрасту может быть назначена автоматически по достижении 60 лет. Для этого в реестре застрахованных лиц должны быть сведения о стаже до 2004 года, а работодатель должен оцифровать трудовую книжку и другие документы.

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