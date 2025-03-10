Нарушение правил военного учета предусматривает штрафы военнообязанных во время мобилизации в Украине.

Нарушение правил военного учета при мобилизации в Украине считается административным правонарушением, за которое предусмотрены штрафы, сообщает Politeka.net.

Согласно действующему законодательству, в период действия военного положения базовый штраф для военнообязанных составляет 17 тысяч гривен. Однако есть исключения, когда штрафы не налагаются.

Штрафы во время мобилизации в Украине не применяются в том случае, если нужные связывающие гражданина с военным учетом данные могут быть получены из других государственных реестров или баз данных, без необходимости физического визита лица в ТЦК.

В данном случае эти данные автоматически вносятся в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, и административное правонарушение не фиксируется.

Как отменить штраф за неявку по повестке по почте во время мобилизации в Украине

В отдельных случаях нарушители могут пытаться обжаловать штрафы за неявку в ТЦК после получения повестки по почте. Важно знать, что в случае ненадлежащего вручения повестки, например в случае отсутствия адресата, штраф может быть обжалован.

Юрист Ирина Ан отметила, что в случае подтверждения отсутствия уведомления адресата о получении повестки можно обратиться в Укрпочту за справкой, что станет основанием для отмены штрафа. Однако важно помнить, что сам процесс получения справки не освобождает от уплаты штрафа во время мобилизации в Украине.

Чтобы отменить штраф, необходимо подать обжалование в высшую инстанцию ​​ТЦК или в суд, а также оплатить судебный сбор, рассказала юрист.

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