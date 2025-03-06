Повышение пенсий для госслужащих является ярким примером несовершенства отечественного законодательства и ярой несправедливости, сообщает Politeka.net.

Эта категория пенсионеров осталась за бортом после индексации пенсий в марте.

Нельзя забывать, что государственные служащие – это люди с разными статусами. Одни имеют высокие должности и значительные зарплаты, другие работали за скромную плату на местном уровне, например, в районном управлении соцзащиты. Это абсолютно разные реалии, поэтому не стоит всех госслужащих оценивать одинаково, да и размер пенсий у них разный.

Закон "О государственной службе" был принят еще в 1993 году. Статья 37 гарантировала пенсию госслужащим на уровне до 90% от зарплаты, что для обычных пенсионеров было недостижимо. Вышедшие на пенсию госслужащие имели право на перерасчет своих выплат в случае повышения окладов тех, кто оставался на службе. Если пенсии не перечислялись из-за повышения окладов, действовало законодательство об индексации доходов населения.

Со временем большинство этих привилегий были упразднены. С 2011 года пенсии для госслужащих стали определяться на уровне до 80%, а с 2015 года – до 60%. Тогда же были внесены изменения, лишившие госслужащих права на индексацию пенсий и перерасчет из-за повышения окладов. В 2016 году вступил в силу новый Закон «О государственной службе», согласно которому пенсии для госслужащих стали начисляться по общим нормам – согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В 2022 году в законодательство была возвращена норма об индексации пенсий госслужащих, хотя реализация этого процесса задержалась. Впервые индексация таких пенсий произошла в июле 2023 года, а в 2024 году была проведена одновременно с индексацией обычных пенсий — с 1 марта. Однако за многие годы обесцененные пенсии не получают значительного улучшения этой индексации.

Кроме того, в конце 2022 года Конституционный Суд признал неконституционным положение закона 2015 года, который исключал возможность перерасчета пенсий отдельным государственным служащим.

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