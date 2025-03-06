Урезание пенсий производится на основании судебных решений, исполнительных надписей нотариусов и других юридических документов.

Несмотря на то, что пенсии в Киеве и других городах не облагаются налогом, из них могут осуществляться определенные отчисления и уменьшения, сообщает Politeka.net.

Как сообщили в ПФУ, урезание пенсий производится на основании судебных решений, исполнительных надписей нотариусов и других юридических документов. В частности, это может касаться алиментов, возврата излишне выплаченных сумм или возмещения ущерба.

Максимальный размер удержаний по пенсии

Согласно законодательству размер отчислений не может превышать 50% от пенсии. Такое ограничение применяется в случаях:

уплаты алиментов;

возмещение ущерба из-за хищения имущества предприятия или организации;

компенсации вреда потерпевшим вследствие действий пенсионера (нанесение увечья, повреждение здоровья или смерти).

В то же время, для других видов взысканий максимальный размер отчислений ограничен 20% пенсии, пишет Политека.

Когда пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд

Пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины об изменениях, которые могут повлиять на выплаты. В частности, это:

трудоустройство или увольнение;

изменение статуса физического лица-предпринимателя.

Если пенсионер получал чрезмерные выплаты по предоставлению ложной информации, эти средства должны быть возвращены добровольно или по решению суда или Пенсионного фонда.

Отчисления во время военного положения

На период военного положения в Украине временно приостановлено взыскание долгов по пенсиям, зарплатам, стипендиям и другим доходам. Однако это правило не распространяется на алименты и должников, являющихся гражданами россии.

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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.