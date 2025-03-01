В некоторых населенных пунктах Киевской области введены графики отключения света 2 марта – кто и сколько часов будет без электроэнергии.

ДТЭК вводит графики отключения света в некоторых населенных пунктах Киевской области на воскресенье, 2 марта, сообщает Политека.

Ограничений от НЭК "Укрэнерго" на 2 марта нет, поэтому обычные графики отключения света не применяются, но в отдельных населенных пунктах будут проводиться профилактические работы. Это должно повысить надежность поставки электроэнергии и предотвратить аварии.

В частности, в рамках Воpoньковской территориальной общины в Киевской области запланированы следующие графики отключения света на 2 марта:

в селе Вороньков по улице Лесная с 9:00 до 19:00;

в селе Жеребятин по улицам Береговая, Константина Степанкова, Лесная, Неопределенная, Садовая и Центральная с 9:00 до 19:00.

Также в Киевской области графики отключения света на 2 марта запланированы в Кагарлыкской общине, пишет Политека. Без электроэнергии с 8.30 до 18.30 могут остаться жители по улицам Вишневая, Новая, Садовая и Шевченко.

Как сообщили в "Укрэнерго", 1 марта из-за сложной ситуации в энергосистеме, в результате российских атак на наши энергообъекты, пришлось ввести ограничение мощности для промышленности и бизнеса с 14:00 до 20:00.

При этом графики отключения света для бытовых потребителей не применялись. Подобная ситуация может сложиться и по состоянию на 2 марта.

Чтобы в реальном времени отслеживать ситуацию с электроснабжением в любой из областей Украины, в частности, в Киеве и Киевской области, можете использовать новое приложение "Укрэнерго".

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