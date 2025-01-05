Ниже вы найдете фазы Луны на текущий месяц январь, чтобы вы точно знали, когда Луна будет не мешать вашим начинаниям.

Луна меняет свою видимую форму с четырьмя различными фазами в зависимости от положения Луны при ее вращении вокруг Земли и положения Земли при ее вращении вокруг Солнца.

В январе 2025 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно начинать новые дела.

Полнолуние наступит 14 января - этот период лучше всего подходит для завершения проектов и подведения итогов.

Лунный календарь на январь 2025 года: благоприятные дни для любых начинаний:

Согласно лунному календарю на январь 2025 года, благоприятные дни: 8, 9, 22 та 23 число.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на январь 2025 года:

для путешествий и разных поездок: 1, 9, 10, 13, 15, 17, 25, 31 января.

для новых планов: 1, 9, 13, 15, 27, 31 января.

для планирования финансов: 1, 3, 9, 13, 15, 25 января.

для творчества: 1, 3, 9, 13, 15 января.

для любовных вопросов: 1, 9, 10, 13, 16 января.

для лечения зубов: 1, 9, 13, 28 января;

для перезагрузки и медитации: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 29 января.

Неблагоприятные дни для любых начинаний по лунному календарю на январь 2025 года:

Неблагоприятные дни: 29 января (Новолуние) и 14 января (Полнолуние).

Лучше избегать важных решений или крупных покупок. Обратите внимание на потенциально более сложные дни: 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27 января.

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