В Харькове двое мужчин совершили жестокое ограбление военного , приехавшего в отпуск.

Как сообщила прессслужба Харьковской областной прокуратуры, двое 38-летних мужчин, ранее договорившихся о совершении преступления, подстерегли свою жертву. Подойдя к военному, один из нападавших нанес ему удар кулаком по лицу. Когда потерпевший упал на землю, нападавшие принялись избивать его ногами. После этого они отобрали у мужчины телефон, документы, деньги и другие личные вещи и скрылись с места преступления.

Из сообщения прокуратуры известно, что правоохранители оперативно задержали обоих подозреваемых. В настоящее время им предъявлены обвинения по статье "грабеж, соединенный с насилием", совершенный группой лиц по предварительному сговору, в условиях военного положения. За такие преступления обоим грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее Politeka также писала , что в Черниговской области суд наказал военнообязанного, проигнорировавшего вызов в Территориальный центр комплектования (ТЦК) из-за запрета матери. В июле 2024 года мужчина прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. После этого он получил боевую повестку и обязывался явиться в ТЦК для отправки на службу.

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