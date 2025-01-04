Клиентка получила заработную плату на свою карточку и решила перевести средства на виртуальную карту для покупки.

"ПриватБанк" заблокировал счет клиентки из-за подозрений в отмывании средств за недорогую покупку в интернете.

Об этом свидетельствует информация на портале Минфин.

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" заблокировало счет клиентки из-за подозрений, связанных с борьбой против терроризма и отмыванием средств. Инцидент произошел после попытки совершить небольшую покупку онлайн, что вызвало негодование женщины в канун праздников.

Как сообщает портал "Минфин", клиентка получила заработную плату на свою карточку и решила перевести средства на виртуальную карту для оплаты товара на сумму 813 гривен через платформу Maudau.

"Заблокировали в связи с действующим законодательством в борьбе с коррупцией, им показалось, что "отмываю средства". Может кто мне ответит за этот беспорядок, беспредел, наглость и глупость", - возмутилась клиентка "ПриватБанк".

Она также отметила, что пользуется картой Gold Club "ПриватБанк", за обслуживание которой платит дополнительные взносы. Несмотря на это, даже элементарная покупка на сумму до 1 000 гривен при наличии зарплаты 15 000 гривен вызвала блокировку.

В ответ на обращение клиентки "ПриватБанк" принес извинения за неудобства и пообещал разрешить ситуацию.

Ранее "ПриватБанк" отмечал, что клиенты дают согласие на блокировку карт в случае подозрительных транзакций, согласно внутренним правилам финучреждения. В таких случаях банк может отказывать в проведении платежей онлайн или потребовать дополнительного подтверждения сделок.

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