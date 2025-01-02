В 2025 году, из-за прогнозируемой инфляции, все украинцы ощутят сокращение своих реальных доходов.

Заморозка социальных стандартов в Украине позволяет правительству обеспечивать текущие выплаты в условиях войны, однако это значительно снижает покупательную способность населения.

Об этом заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В 2025 году, из-за прогнозируемой инфляции, все украинцы ощутят сокращение своих реальных доходов.

"У нас с вами на 2025 год заморожены социальные стандарты. Это касается и 2026, и 2027 года", – отметил он, объяснив, что такой шаг вынужден из-за невозможности повышать выплаты в условиях военного положения. Заморозка позволяет хотя бы сохранить имеющийся уровень выплат.

Позитивно то, что благодаря международным партнерам удалось найти средства для поддержания действующих стандартов. Речь идет о $50 миллиардах международной помощи, частично покрытой замороженными российскими активами.

Впрочем, последствия этого решения для населения будут отрицательными. Ожидаемая инфляция на уровне 10% в 2025 году приведет к понижению настоящих доходов людей. Без индексации доходов покупательная способность украинцев будет снижаться, а рост цен на товары и услуги еще больше ухудшит уровень жизни.

"При ожидаемой инфляции только в 2025 году на уровне 10% заморозки социальных стандартов приведет к тому, что мы все станем немного беднее", - отметил он.

Экономист также прокомментировал прогнозы по росту экономики Украины. Несмотря на заложенный в бюджете уровень в 4%, международные рейтинговые агентства, такие как Fitch, прогнозируют рост на уровне 2,9%, а Всемирный банк – всего 2%. Это практически означает стагнацию, и основным сдерживающим фактором остается война.

Наибольшими вызовами для Украины остается восстановление внутреннего потребления и обеспечение финансовой стабильности. Без этой заморозки социальных стандартов может стать долгосрочным барьером для экономического развития.

Источник: OBOZ.UA.

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