После блокировки украинка также не смогла войти в мобильное приложение Приват24.

Клиентка ПриватБанка сообщила, что ее карточка была заблокирована после неудачной попытки оплаты небольшой суммы за кошачьи ремешки.

О ситуации клиентка рассказала на портале "Минфин".

По ее словам, банк сначала пригласил подтвердить операцию, затем личные данные, а после их ввода карта была заблокирована. ПриватБанк пояснил, что служба безопасности расценила транзакцию как высокорисковую, и напомнил, что клиенты соглашаются на блокировку карт при осуществлении рисковых операций при заключении договора.

Она отметила, что после попытки оплаты ПриватБанк попросил подтвердить операцию по звонку.

"Я позвонила. Робот спросил, использовала ли я карточку. Ответила: да. Передавала ли данные другим лицам? Нет. Далее пригласили год рождения – ввела. Номер дома – ввела. Но система сказала, что некоторые данные не совпали, и карточку заблокировали. В чем здесь мошенничество? Данные были введены правильно! – поделилась клиентка.

После блокировки она также не смогла войти в мобильное приложение Приват24. Система требовала фотопроверку, которую клиентка успешно прошла, но после этого в интернет-банкинге снова пригласили подтвердить платеж. Поскольку заказ уже был отменен, клиентка отказалась подтверждать платеж, после чего ее карточка окончательно заблокирована.

"Звоню, объясняю. Меня спросили: "Подтверждаете ли вы платеж?" Нет, потому что заказ уже отменен. Меня не спросили, "проводили ли Вы эту операцию на 144 грн". Если бы спросили, я бы нажала "подтверждаю". Вопрос было некорректно поставлено, не четко… и мне полностью заблокировали карту», ​​– отметила она.

В "ПриватБанке" ответили, что любая операция, проводимая с картой ПриватБанка, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Служба безопасности принимает решение, предоставлять разрешение на проведение или нет. Операцию расценили как высокорисковую.

Последние новости Украины:

ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.

Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.

ПриватБанка не выдал деньги, но списал их: банкомат выключился при отключении электричества.