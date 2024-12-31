В наступившем году правительство надеется компенсировать дополнительные расходы на армию за счет замороженных российских активов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко пояснил, что в 2025 г. повышение налогов не планируется.

По его словам , для 24 канала правительство осознает важность поддержки бизнеса и граждан, поэтому оно не рассматривает вариант дальнейшего повышения налоговой нагрузки после изменений 2024 года.

В 2024 г. повышение налогов было вынужденным и компромиссным шагом, направленным на финансирование Вооруженных сил Украины. Сергей Марченко, отмечает, что сейчас это решение помогло покрыть часть потребностей в средствах для армии, поскольку альтернативные источники финансирования, в том числе внутренние заимствования, имеют ограничения.

Что будет в 2025 году?

В наступившем году правительство надеется компенсировать дополнительные расходы на армию за счет замороженных российских активов, которые могут быть частично использованы для закупки вооружения и военной техники.

Важно, что в 2024 году правительство приняло решение о существенном повышении налогов, в частности военного сбора, который вырос до рекордных 5%. Кроме того, с 1 января 2025 г. физические лица-предприниматели также обязаны платить военный сбор.

Также Politeka писала о том, что с начала 2025 г. в Украине вступят в силу новые правила налогового законодательства, изменения в пенсионных выплатах и ​​нововведения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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