Проблемы с логистикой, ограничением посевных площадей и сокращением количества доступных трудовых ресурсов привели к тому, что чеснока в Украине катастрофически не хватает.

В Украине цены на чеснок достигли рекорда, превысив отметку в 200 грн за килограмм.

Об этом сообщает LIGA.net. Там объясняют, что отечественное производство чеснока значительно уменьшилось из-за влияния войны. Проблемы с логистикой, ограничением посевных площадей и сокращением количества доступных трудовых ресурсов привели к тому, что чеснока в Украине катастрофически не хватает.

"Очень трудно найти даже две тонны товарного чеснока для собственного производства. Его устойчивого выращивания в Украине нет. Остались мелкие партии из огородов, разного качества, сортов. Даже для торговых сетей это не подходит. Что уж говорить о промышленной переработке", – отмечает Сергей. Шиш, директор компании "Еврошок", занимающейся переработкой чеснока.

Иностранный чеснок тоже стал дорогим. Основной производитель чеснока в Европейском Союзе, Испания, уже исчерпал свои запасы, а европейские поставщики уже использовали все квоты и тоже не могут ввозить китайский чеснок без уплаты огромных штрафов – 1200 евро/т.

В Германии и Австрии средняя цена за килограмм колеблется от 6 евро, хотя в некоторых супермаркетах ее можно встретить даже на уровне 20 евро. Такая тенденция стала следствием повышенного спроса, связанного с большим количеством мигрантов из стран, где чеснок является основной частью национальной кухни.

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