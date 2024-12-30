Так, по данным американского Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA SWPC), мощная вспышка произошла в приближенном к Земле районе Солнца утром в воскресенье, 29 декабря.

Как сообщили эксперты Space.com, солнечная вспышка даже повлекла за собой нарушение радиосвязи в некоторых частях Земли.

Вспышка X1.1 была одной из самых мощных в 2024 году, но самая большая солнечная вспышка X9 была зафиксирована 3 октября.

В NOAA SWPC добавили, что утром во вторник, 31 декабря, корональные выбросы массы достигнут Земли, что может повлечь за собой мощную магнитную бурю уровня G3 (7 баллов).

В этот день возможны незначительные проблемы в электросетях, небольшое влияние на космические корабли и спутники, перебои со спутниковой и радионавигацией.

По данным Meteoagent, 1 января уровень магнитной бури останется на высоком уровне в 5 баллов, но уже в четверг снизится до 3 баллов.

Напомним, медики советуют во время магнитных бурь уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури в декабре, есть легкую пищу, отказаться от употребления кофе.

Важно пить достаточно жидкости, нужно больше гулять на свежем воздухе и как можно чаще проветривать помещение.

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