На самом деле, опасения не соответствуют действительности – повышение цен будет умеренным, а переход на электронные полисы будет происходить постепенно.

С 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об автогражданском страховании, повлекший за собой появление нескольких мифов - некоторые утверждают, что полисы сразу подорожают в 2-2,5 раза, а бумажные договоры станут недействительными.

Однако эти опасения безосновательны. Об этом рассказали в Национальном банке Украины (НБУ), где объяснили основные изменения, вводимые новым законом на рынке автострахования.

Популярное мнение о значительном росте цен на полисы автогражданки с начала 2025 года не соответствует действительности. Закон позволяет страховым компаниям более гибко формировать тарифы, зависящие от водительской истории. Увеличение стоимости полисов коснется преимущественно водителей с негативной историей ДТП или тех, кто попадает в группы риска, например, из-за недостаточного опыта вождения или проживания в крупных городах.

Однако НБУ оценивает, что конкуренция на рынке поможет сдержать значительное повышение тарифов и цены вырастут лишь на 25-30%. Льготные категории водителей смогут оформлять полис за половину стоимости.

Что касается перехода на электронные полисы, хотя новый закон и предусматривает их введение, это произойдет постепенно. Полный переход на электронный формат ожидается только с 1 января 2026 года, поэтому у водителей будет достаточно времени для адаптации. Бумажные полисы, заключенные до этой даты, будут действовать до истечения их срока действия. Такой переход поможет снизить случаи мошенничества с поддельными полисами и сделает процесс заключения договоров более прозрачным.

Некоторые опасаются, что новые требования усложнят работу страховых компаний и ограничат доступность автогражданки. Однако перемены направлены на борьбу с недобросовестными игроками на рынке. Новый закон также регулирует деятельность страховых посредников и прекращает практику продаж полисов по заниженным ценам, что обеспечит равные условия для всех компаний.

"Закон улучшает условия для всех участников рынка, в том числе для клиентов, ведь он повысит уровень доверия к автострахованию", - отметили в НБУ.

Основные нововведения закона:

Отмена коэффициента износа – возмещение за страхование теперь будет покрывать полную стоимость ремонта автомобиля до состояния, в котором он находился до ДТП.

– возмещение за страхование теперь будет покрывать полную стоимость ремонта автомобиля до состояния, в котором он находился до ДТП. Прямое урегулирование ущерба — водители смогут обращаться в свою страховую компанию для выплат непосредственно, что ускорит процесс.

— водители смогут обращаться в свою страховую компанию для выплат непосредственно, что ускорит процесс. Сокращение сроков выплат — решение о выплате должно быть принято в течение 90 дней с введением пени за нарушение этого срока.

— решение о выплате должно быть принято в течение 90 дней с введением пени за нарушение этого срока. Увеличение сумм выплат – с 1 января 2025 года максимальные выплаты за вред жизни и здоровью возрастут до 500 тысяч гривен, а за имущество – до 250 тысяч гривен.

– с 1 января 2025 года максимальные выплаты за вред жизни и здоровью возрастут до 500 тысяч гривен, а за имущество – до 250 тысяч гривен. Поддержка пострадавших — если страховщик лишается лицензии, возмещение будет осуществлять МТСБУ еще до завершения процесса ликвидации компании.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать автогражданку более гибким и эффективным инструментом защиты водительских прав и пострадавших в ДТП, а также приблизить украинский рынок к европейским стандартам.

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