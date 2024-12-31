Финансовая помощь от иностранных партнеров, обещанная на 2025 год, будет достаточной для покрытия дефицита валюты на межбанковском рынке.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что в течение 2025 года гривна ослабит не более чем на 10-12%.

Об этом говорится в статье УНИАН.

Он отметил, что финансовая помощь от иностранных партнеров, обещанная на 2025 год, будет достаточной для покрытия дефицита валюты на межбанковском рынке. Это позволит Национальному банку стабильно работать на рынке и контролировать обменный курс.

"Думаю, желание НБУ ослаблять гривну в ближайшие месяцы будет минимальным – центральный банк не захочет создавать дополнительный проинфляционный фактор. Однако когда инфляция начнет замедляться ближе к лету, НБУ может несколько ускорить темпы девальвации", — пояснил Ваврищук.

По его прогнозу, ослабление гривны более чем на 10-12% в течение 2025 маловероятно. Ожидается, что к концу года курс доллара по отношению к гривне составит около 45,7 грн/долл.

По состоянию на 30 декабря официальный курс доллара составил 41,94 грн/долл., что является незначительным понижением на 10 копеек по сравнению с предыдущим значением.

Согласно прогнозу вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, максимальная девальвация гривни в первые месяцы 2025 года, вероятно, не превысит 2-2,5% в месяц, и это будет зависеть от объективных экономических причин.

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