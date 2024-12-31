Украинские пенсионеры могут получить новое, более удобное удостоверение - о чем советуют в Пенсионном фонде.

Пенсионерам в Пенсионном фонде Украины рекомендуют оформить новый документ, который будет более удобным для украинских пенсионеров.

Известно, зачем это нужно.

Украинские пенсионеры могут получить новое, более удобное удостоверение – электронное, которое заменит традиционное бумажное. Это удостоверение доступно через мобильное приложение «Действие».

Пенсионный фонд Украины подчеркивает, что электронный формат безопаснее, ведь не нужно носить документ с собой, что снижает риск его потери или повреждения.

Для получения электронного пенсионного удостоверения необходимо подать заявку через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Алгоритм действий таков:

Выделите раздел «О пенсионном обеспечении».

Выберите «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Выберите опцию "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме".

Заполните заявку и отправьте ее.

Результат рассмотрения будет отражен в разделе «Мои обращения» – «Статус обращения». Когда удостоверение будет готово, оно автоматически появится в приложении "Действие". Это касается только пенсионного удостоверения по возрасту. Для других категорий (например, по инвалидности или потере кормильца) необходимо добавить документ вручную через приложение, выбрав раздел «Добавить документ» – «Пенсионное удостоверение» и следуя дальнейшим инструкциям.

Источник: Напенсии.

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