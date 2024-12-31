По информации Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", цены на устройство варьируются от 1180 до 3999 грн.

В Украине потребителям газа, как трубопроводного, так и баллонного, рекомендуют установить специальное устройство, постоянно контролирующее качество воздуха.

Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" . Это особенно важно для тех, в чьих домах есть газовые плиты.

По информации Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", цены на сигнализаторы варьируются от 1180 до 3999 грн, что позволяет выбрать прибор в зависимости от бюджета и потребностей пользователя. Кроме того, устройство может быть подключено к охранной сигнализации для оперативного реагирования на аварии.

Газовый сигнализатор способен обнаруживать утечки опасных веществ, таких как:

метан, что может вызвать взрыв,

пропан и бутан, используемые в баллонах для бытовых плит,

угарный газ (оксид углерода), образующийся при неполном сгорании топлива.

Устройство измеряет концентрацию этих опасных газов в воздухе и может автоматически отключить подачу газа при обнаружении утечки.

Напомним, чтобы избежать завышенных счетов за газ, потребителям следует ежемесячно с 1 по 5 число передавать показатели счетчика газовым компаниям.

В случае с локальными операторами, например в Киеве, Одесской или Полтавской областях, показатели передаются через их сервисы. Абоненты "Нефтегаза" могут также использовать чат-бот gas.ua или передавать показатели по телефону или SMS.

Не передавая показатели, вы рискуете получить завышенную платежку, поскольку начисление производится по средним данным потребления за предыдущие три года, что может значительно превысить реальный объем потребленного газа.

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