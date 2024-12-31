Еще несколько месяцев назад правительство рассматривало замораживание минимальной зарплаты и прожиточного минимума на три года.

В 2025 году в Украине не планируется повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Стало известно, как будут перечислены зарплаты и пенсии в Украине с 1 января.

Это будет означать, что реальные доходы наиболее уязвимых слоев населения, в том числе получающих минимальные пенсии и зарплаты, значительно снизятся из-за инфляции. Бюджет на 2025 год не предусматривает индексацию социальных стандартов, поэтому минимальные доходы останутся на том же уровне, тогда как цены могут расти на 6,9%.

Еще несколько месяцев назад правительство рассматривало замораживание минимальной зарплаты и прожиточного минимума на три года. Это может стать самым строгим ограничением социальных стандартов за последние десятилетия. По данным Минсоца, минимальную зарплату получают около 1,9 миллиона человек, среди которых есть и те, кто действительно получает часть зарплаты "в конверте". Однако есть и те, кто получает только минималку – это, в основном, работники бюджетных учреждений и жители малых городов.

Сейчас на Едином портале вакансий около 10,3 тысячи предложений с зарплатой в 8000 грн. Это не только работа в селах, но и в таких городах, как Винница и Херсон. Работники разных специальностей, в том числе продавцы, дворники, медсестры, библиотекари, предлагают работу за минимальную зарплату.

Минимальная зарплата в Украине не выполняет своей основной функции, не обеспечивая людям возможности удовлетворить базовые потребности. Фактический прожиточный минимум может превысить 10 тысяч гривен, тогда как минимальная зарплата останется на уровне 8 тысяч гривен. Те, кто получает минимальную зарплату, оказываются за чертой бедности, и если она не будет повышена хотя бы на уровень инфляции, реальные доходы этой категории населения снизятся.

Для сравнения, в ЕС минимальная зарплата должна составлять хотя бы 60% средней зарплаты в стране. В Украине же этот показатель в 2025 году составит всего 32,7%. Замораживание минималки должно помочь сэкономить бюджетные средства, но опыт предыдущих лет показывает, что повышение минималки может увеличить и бюджетные поступления. К примеру, в 2017 году повышение минимальной зарплаты вдвое привело к лишь незначительному росту инфляции и росту экономики.

В следующем году также не предусматривается пересмотр минимальных пенсий. Минимальная пенсия, которая составляет 2361 грн, останется без изменений. Однако фактический размер прожиточного минимума для пенсионера в ноябре уже составляет 6367 грн., поэтому многие пенсионеры оказываются за чертой бедности. Сложнее всего это в областях, где средний размер пенсии меньше 5 тысяч грн. Многие пенсионеры вынуждены выживать, сдавая жилье или обращаясь за помощью к родственникам.

В то же время, в 2025 году, даже если правительство проведет пенсионную реформу, все пенсии будут проиндексированы в марте, хотя не все пенсионеры почувствуют это повышение.

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