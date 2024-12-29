Взносы не только обеспечивают пенсионные права уплачивающих их работников, но и помогают финансировать выплаты для нынешних пенсионеров.

Будущие пенсионеры могут повлиять на размер своей пенсии, уплачивая единый социальный взнос (ЕСВ) на регулярной основе.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, ссылаясь на данные отчета за девять месяцев 2024 года.

Как увеличить пенсию в Украине?

Основным фактором, влияющим на размер пенсионных выплат, является официальное трудоустройство и временная оплата ЕСВ.

Согласно сведениям, было легализовано более 57 тысяч новых рабочих мест, что позволило начать уплату налогов. Это принесло дополнительные поступления в Пенсионный фонд на сумму 97 миллионов гривен. Взносы не только обеспечивают пенсионные права уплачивающих их работников, но и помогают финансировать выплаты для нынешних пенсионеров.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что размер пенсии напрямую зависит от размера единого взноса, уплачиваемого из заработной платы в бюджет фонда.

Отметим, что чем больше размер взноса и длительный период выплаты, тем выше будет пенсия после достижения пенсионного возраста.

Также Politeka писала о том, что украинцы продолжают сталкиваться с отказами в назначении жилищных субсидий, и эти проблемы особенно беспокоят пенсионеров, пытающихся оформить государственную помощь по оплате коммунальных услуг в зимний период.

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