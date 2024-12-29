Это обязательный документ, гарантирующий, что сотрудники получат свои законные дни отдыха.

В 2025 году работодатели могут быть оштрафованы на 8 тысяч за непредоставление графика отпусков для работников.

В управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда объяснили, почему украинским работодателям важно составлять график отпусков.

Закон "Об отпуске" распространяется на всех работников, независимо от формы собственности предприятия или вида деятельности, а также на тех, кто работает по договору с физическим лицом-предпринимателем. Поэтому график должен составляться даже в малых компаниях.

Это обязательный документ, гарантирующий, что сотрудники получат свои законные дни отдыха. Согласно закону, если график отпусков не составлен, работодатель несет ответственность.

Как составить график отпусков?

График должен быть составлен до 5 января ежегодно. Он позволяет обеспечить отдых всем работникам. Работник, желающий уйти в отпуск в конкретный месяц, должен согласовать это с руководителем. Последний должен в письменном виде сообщить о дате отпуска за две недели до начала.

Если работник хочет перенести отпуск, этот вопрос согласен между ним и работодателем. Работник представляет заявление, которое руководитель должен подписать, согласовывая новые сроки.

Штраф за показ графика

Если на предприятии отсутствует график отпусков, работодатель может получить штраф в размере 8 тысяч гривен в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде.

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