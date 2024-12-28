Майор не согласился с обвинениями, отметив, что у бригады не хватало младших командиров для выполнения этой работы.

В сентябре 2024 года в бригаде в Сумской области возросло количество случаев самовольного оставления позиций военнослужащими.

Об этом говорится в приговоре , опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Командование считало, что причиной этого стала недостаточная психологическая поддержка, за которую отвечал майор Евгений Г. Его обвинили в халатности, что могло повлиять на моральное состояние личного состава.

Он также согласился с обвинениями, отметив, что в бригаде не хватало младших командиров для выполнения этой работы. родного государства" и "За военную доблесть".

Решение суда

Суд, изучив доводы, не нашел достаточных доказательств для подтверждения вины майора. Не было представленных документов, подтвердивших его халатность. Кроме того, функции майора как заместителя психологической поддержки утверждены только 16 ноября 2024 года, в тот же день был составлен протокол о нарушении. Суд решил, что у майора физически не было времени выполнить новые обязанности.

6 декабря 2024 года Сумской районный суд Сумской области принял решение о закрытии производства по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения. 17 декабря решение вступило в законную силу, окончательно сняв с майора обвинения.

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