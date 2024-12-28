Для того чтобы получить право на досрочную пенсию, работник должен подать в Пенсионный фонд документы.

За каждый год работы на отдельных должностях засчитывается два года в общий трудовой стаж, что позволяет сократить время до заслуженного отдыха.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, право на двойной учет имеют работники, деятельность которых связана с особыми условиями труда, в частности с высоким риском для здоровья или жизни.

Вот некоторые из категорий, которые могут предоставить эту возможность:

Работа на флоте : участие в длительных рейсах на морском флоте.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций : борьба с последствиями аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Работа во вредных условиях : воздействие вредных факторов, таких как высокий уровень шума, вибрации, токсичные вещества или радиация.

Медицинская деятельность : труд в медицинских учреждениях, имеющих повышенный риск, в частности, в инфекционных больницах или психиатрических учреждениях.

Подземные работы : работа в шахтах, метрополитенах или объектах подземной инфраструктуры.

Военная служба : выполнение боевых задач, участие в миротворческих операциях или других опасных миссиях.

Экстремальные климатические условия : работа в районах Крайнего Севера, горных районах или других неблагоприятных климатических зонах.

Для того чтобы получить право на досрочную пенсию, работник должен подать в Пенсионный фонд документы, подтверждающие его специальные условия труда. Это может быть:

справки от оператора,

записи в трудовой книжке,

выписки из нормативных актов в случае изменения условий труда.

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