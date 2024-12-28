Кроме налоговых увольнений, украинские пенсионеры могут воспользоваться и другими льготами.

В 2025 году украинские пенсионеры снова будут освобождены от уплаты одного из налогов, как это предполагается в этом году.

Согласно информации , опубликованной Государственной налоговой службой Украины, пенсионеры могут не платить земельный налог. Однако эта льгота предоставляется только при условии, что размер земельного участка отвечает определенным требованиям.

Налоговые льготы действуют по следующим лимитам площади земельных участков, в зависимости от их назначения:

для личного ведения сельского хозяйства – до 2 га;

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 га;

для садоводства – до 0,12 га;

для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 га;

на строительство или обслуживание жилого дома, хозяйственных построек в городах - до 0,10 га;

на строительство или обслуживание жилого дома в поселках городского типа – до 0,15 га;

на строительство или обслуживание жилого дома в сельской местности – до 0,25 га.

Однако стоит отметить, что пенсионеры, получающие пенсию по возрасту на льготных условиях, не имеют права на такую ​​льготу, если они не достигли пенсионного возраста.

Прочие льготы для пенсионеров

Кроме налоговых увольнений, украинские пенсионеры могут воспользоваться и другими льготами. Кроме того, они имеют право на бесплатный или льготный проезд в определенных видах транспорта, в частности, в троллейбусах, а также могут не платить за билеты в первичных электричках.

Также пенсионеры могут получить бесплатные юридические услуги или скидки на них. В некоторых случаях, особенно для представителей определенных профессий в сельской местности, предусмотрена 100% скидка на оплату коммунальных услуг.

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