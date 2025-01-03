Отпускные цены на морковь в Украине продолжают расти, что обусловлено несколькими факторами.
По данным аналитиков проекта EastFruit, с начала недели цена на морковь варьируется от 23 до 30 грн за килограмм в зависимости от качества товара и объемов закупки. Этот рост составляет около 15% по сравнению с ценами на начало декабря. Причин для такого удорожания несколько, но главным остается высокий спрос со стороны розничных сетей и оптовиков, а также сокращение предложения некондиционной моркови из-за снижения поставок с неприспособленных складов.
К тому же некоторые крупные фермерские хозяйства держат на складах морковь высокого качества, надеясь на дальнейший рост цен. Эти факторы вместе создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости продукта. По сравнению с прошлогодними ценами морковь в Украине сейчас стоит значительно дороже. Стоимость в розничных сетях отличается: в супермаркете Auchan морковь продается по 29,90 грн/кг, в АТБ – по 16,95 грн/кг, а в Сельпо цены начинаются от 30,70 грн/кг.
Несмотря на такое удорожание, спрос на морковь остается стабильным. Вместе с тем аналитики не исключают, что на следующей неделе фермеры могут снова поднять цены на морковь.
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