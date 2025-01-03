По состоянию на декабрь 2024 года стоимость этого корнеплода в супермаркетах и ​​оптовых сетях значительно поднялась — в среднем на 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отпускные цены на морковь в Украине продолжают расти, что обусловлено несколькими факторами.

По данным аналитиков проекта EastFruit, с начала недели цена на морковь варьируется от 23 до 30 грн за килограмм в зависимости от качества товара и объемов закупки. Этот рост составляет около 15% по сравнению с ценами на начало декабря. Причин для такого удорожания несколько, но главным остается высокий спрос со стороны розничных сетей и оптовиков, а также сокращение предложения некондиционной моркови из-за снижения поставок с неприспособленных складов.

К тому же некоторые крупные фермерские хозяйства держат на складах морковь высокого качества, надеясь на дальнейший рост цен. Эти факторы вместе создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости продукта. По сравнению с прошлогодними ценами морковь в Украине сейчас стоит значительно дороже. Стоимость в розничных сетях отличается: в супермаркете Auchan морковь продается по 29,90 грн/кг, в АТБ – по 16,95 грн/кг, а в Сельпо цены начинаются от 30,70 грн/кг.

Несмотря на такое удорожание, спрос на морковь остается стабильным. Вместе с тем аналитики не исключают, что на следующей неделе фермеры могут снова поднять цены на морковь.

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