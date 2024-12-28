В ноябре 2024 года численность пенсионеров в Украине составила 10,353 млн человек, что на 10,5 тысяч больше, чем в октябре.

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за декабрь 2024 года, перечислив на выплаты 63,3 млрд. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Это меньше по сравнению с ноябрем, когда на пенсии было направлено 63,6 млрд. гривен, а также меньше, чем в октябре, когда фонд выплатил рекордные 64,0 млрд. гривен.

С начала 2024 года на пенсионные выплаты было направлено 741,2 млрд гривен. Распределение средств по месяцам выглядит следующим образом:

Декабрь – 63,3 млрд грн

Ноябрь – 63,6 млрд грн

Октябрь – 64,0 млрд грн

Сентябрь – 62,9 млрд грн

Август – 63,5 млрд грн

Июль – 62,4 млрд грн

Июнь – 62,3 млрд грн

Май – 60,9 млрд грн

Апрель – 60,5 млрд грн

Март – 57,6 млрд грн

Февраль – 51,0 млрд грн

Январь – 50,4 млрд грн

Согласно данным ПФУ, в ноябре 2024 года численность пенсионеров в Украине составила 10,353 млн человек, что на 10,5 тысяч больше, чем в октябре. Наибольшее количество пенсионеров зарегистрировано в Днепропетровской области (876 тыс. чел.), Киеве (745,6 тыс. чел.), Харьковской области (707,4 тыс. чел.), Донецкой области (617,4 тыс. чел.) и Львовской области (669 ,3 тыс. человек).

На текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек, а остальные 1,991 млн человек получают выплаты через "Укрпочту".

Последние новости Украины:

Пенсионный сюрприз после праздников: украинских пенсионеров в 2025 году ждут изменения, подробности.

Выплаты не могут быть ниже 8 000: известно, кто в 2025 году может рассчитывать на такую ​​пенсию.

Заставят вернуть часть денег с пенсии: в ПФУ предупредили, кому следует обратиться с заявлением.