Об этом в подробностях сообщила Государственная служба статистики. Стало известно, какие товары и услуги подорожали больше всего.
Согласно данным Государственной службы статистики, за период с ноября 2023 по ноябрь 2024-го значительно выросли тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, а также цены на основные продукты. Отдельные категории товаров и услуг достигли рекордных показателей, что оказывает существенное влияние на финансовое состояние домохозяйств.
Особенно значительно подорожала электроэнергия, цена которой выросла на 63,6%, а овощи подорожали на 62,9%. Это увеличивает расходы на базовые нужды для многих украинцев.
Среди других подорожавших товаров стоит отметить:
- масло — +30,7%;
- фрукты - +24,7%;
- общие продукты питания - +14,4%.
Основными причинами подобных изменений стали повышение тарифов на энергоносители, рост цен на топливо на 10,3%, колебания валютного курса и общая экономическая нестабильность.
Относительно услуг больше подорожали медицинские (амбулаторные) услуги — +14,9%, образование — +11,9%, рестораны и отели — +11,5%, а также здравоохранение — +10,5%. Наименьший рост зафиксирован в секторе телекоммуникаций — всего 4,7%.
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