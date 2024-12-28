Согласно данным Государственной службы статистики, за период с ноября 2023 по ноябрь 2024-го значительно выросли тарифы, что повлекло за собой удорожание продуктов.

За 11 месяцев 2024 года цены на продукты питания больше выросли в Киеве, меньше всего - в Запорожской области.

Об этом в подробностях сообщила Государственная служба статистики. Стало известно, какие товары и услуги подорожали больше всего.

Согласно данным Государственной службы статистики, за период с ноября 2023 по ноябрь 2024-го значительно выросли тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, а также цены на основные продукты. Отдельные категории товаров и услуг достигли рекордных показателей, что оказывает существенное влияние на финансовое состояние домохозяйств.

Особенно значительно подорожала электроэнергия, цена которой выросла на 63,6%, а овощи подорожали на 62,9%. Это увеличивает расходы на базовые нужды для многих украинцев.

Среди других подорожавших товаров стоит отметить:

масло — +30,7%;

фрукты - +24,7%;

общие продукты питания - +14,4%.

Основными причинами подобных изменений стали повышение тарифов на энергоносители, рост цен на топливо на 10,3%, колебания валютного курса и общая экономическая нестабильность.

Относительно услуг больше подорожали медицинские (амбулаторные) услуги — +14,9%, образование — +11,9%, рестораны и отели — +11,5%, а также здравоохранение — +10,5%. Наименьший рост зафиксирован в секторе телекоммуникаций — всего 4,7%.

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