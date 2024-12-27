Однако осужденный имеет право обжаловать приговор в течение 30 дней в апелляционном суде.

В Одесской области суд вынес приговор мужчине, который отказался от мобилизации по религиозным мотивам.

Приговор был вынесен Ивановским райсудом Одесской области 18 декабря 2023 года.

Житель села Ивановка сказал, что его отказ служить в армии обусловлен убеждениями Свидетеля Иеговы, поскольку он считает себя "сыном Божьим", а не частью украинского народа.

За отказ исполнения воинской обязанности 39-летний мужчина был приговорен к 3 годам и 5 месяцам заключения.

Мужчина, который с 2015 года состоял на учете как военнообязанный в Вооруженных Силах Украины, получил от военно-врачебной комиссии ограничение пригодности к службе в конце марта 2023 года. Однако, 20 декабря 2023 года, при вызове в территориальный центр комплектации, он появился лишь для того, чтобы подать заявление об отказе от мобилизации, обосновав это своими религиозными убеждениями.

Суд признал его виновным в уклонении от службы и вынес наказание в виде лишения свободы. Однако осужденный имеет право обжаловать приговор в течение 30 дней в апелляционном суде.

Также Politeka писала о том, что в Полтавской области суд вынес приговор мужчине, проигнорировавшему боевую повестку, объясняя это страхом перед смертью на войне.

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