Вопрос пенсионного обеспечения остается актуальным для украинцев, особенно в связи с изменениями средней заработной платы и суммами уплаты налогов.
К примеру, если в 2025 году ваша официальная зарплата составит 15 000 гривен, вы можете самостоятельно оценить будущий размер своей пенсии, используя формулу, утвержденную Пенсионным фондом Украины.
Факторы, влияющие на размер пенсии:
Размер пенсии зависит от трех ключевых составляющих:
- Средняя зарплата по стране за три года, предшествующих выходу на пенсию.
- Коэффициент заработка (ИКЗ) — соотношение вашей заработной платы к средней зарплате в стране.
- Коэффициент страхового стажа (Кс) – количество лет страхового стажа, умноженное на 1%.
Формула для расчета пенсии:
П = Зп × Икз × Кс, где:
- П – размер пенсии;
- Зп – средняя зарплата по стране;
- Икз – коэффициент заработной платы;
- Кс – коэффициент страхового стажа.
Пример расчета:
Рассмотрим ситуацию, когда ваша официальная зарплата составляет 15 000 гривен, а стаж работы – 30 лет.
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Коэффициент заработной платы (ИКЗ):
Если ваша зарплата равна среднему по стране (15 000 гривен), коэффициент заработной платы будет 1,0.
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Коэффициент страхового стажа (Кс):
Для 30 лет стажа: 30×1% = 0,30.
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Расчет пенсии:
П = 15 000×1,0×0,30 = 4 500 гривен.
Таким образом, если ваша зарплата составляет 15 000 гривен, а страховой стаж – 30 лет, ориентировочный размер вашей пенсии в 2025 году составит 4 500 гривен.
Прогнозируемая средняя зарплата для расчета пенсии на 2025 год составляет около 15 000 гривен, однако фактические показатели могут изменяться.
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