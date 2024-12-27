Микрозаймы для многих украинцев являются инструментом финансовой поддержки в сложные часы, однако непредвиденные условия иногда препятствуют возврату долга .
Рассказываем, что же может произойти, если просрочить платеж по кредиту.
Действия кредиторов в случае просрочки
Даже незначительная поддержка, например, на один день, делает клиента должником. В ответ финансовое учреждение может предпринимать следующие шаги:
Телефонные звонки . Представители банка или кредитной компании регулярно напоминают о задолженности, подчеркивая ответственность за неуплату.
Продажа долга факторинговой компании . В этот момент новый кредитор может потребовать выплаты через суд.
Передача долга коллекторам . Коллекторные компании могут использовать различные методы давления, включая психологическое.
Чтобы избежать конфликтов, следует обратиться к кредитору для переговоров. Реструктуризация долга или изменение условий выплаты уменьшит финансовую нагрузку.
Юридическая ответственность за неплату
При длительном уклонении от выплаты кредитор имеет право подать в суд. Решение суда может повлечь за собой:
Арест счетов . Все финансовые активы должника, включая депозиты и другие ценные бумаги, могут быть заблокированы.
Отчуждение имущества . Недвижимость или другие ценности могут быть проданы через аукцион.
Важно отметить, что уголовная ответственность предусмотрена только в случае доказанного мошенничества, такого как подделка документов или умышленное уклонение от возврата средств.
Основные последствия неплаты
Среди ключевых рисков для должника, не выполняющего обязательства по микрозайму:
штрафы за нарушение условий договора;
пеня за каждый день просрочки;
внесение в черный список ненадежных клиентов;
постоянные звонки коллекторов с напоминаниями;
арест счетов и имущества.
Кроме того, неуплата отрицательно сказывается на кредитной истории.
В каких случаях долг можно не платить
Есть такие ситуации, когда должник может избежать выплаты:
Реструктуризация долга . Изменение графика и условий выплаты для временно утратившего платежеспособность.
Исковая давность . Если кредитор не обратился в суд в течение трех лет, долг может быть списан.
Отдельные льготы предусмотрены военнослужащим и пострадавших от войны. К примеру, защитники Украины могут быть освобождены от уплаты процентов в соответствии с законом.
Источник: novyny.live
Последние новости Украины:
Банкомат Ощадбанка списал средства с карты, но не выдал их: вернуть средства сложно.
Ощадбанк заблокировал пенсионный счет клиентки: "Выполнила все требования и ничего не помогло".
"Можно проснуться с пустым счетом": карточку Ощадбанка могут заблокировать в любой момент.