При длительном уклонении от выплаты кредитор имеет право подать в суд.

Микрозаймы для многих украинцев являются инструментом финансовой поддержки в сложные часы, однако непредвиденные условия иногда препятствуют возврату долга .

Рассказываем, что же может произойти, если просрочить платеж по кредиту.

Действия кредиторов в случае просрочки

Даже незначительная поддержка, например, на один день, делает клиента должником. В ответ финансовое учреждение может предпринимать следующие шаги:

Телефонные звонки . Представители банка или кредитной компании регулярно напоминают о задолженности, подчеркивая ответственность за неуплату.

Продажа долга факторинговой компании . В этот момент новый кредитор может потребовать выплаты через суд.

Передача долга коллекторам . Коллекторные компании могут использовать различные методы давления, включая психологическое.

Чтобы избежать конфликтов, следует обратиться к кредитору для переговоров. Реструктуризация долга или изменение условий выплаты уменьшит финансовую нагрузку.

Юридическая ответственность за неплату

При длительном уклонении от выплаты кредитор имеет право подать в суд. Решение суда может повлечь за собой:

Арест счетов . Все финансовые активы должника, включая депозиты и другие ценные бумаги, могут быть заблокированы.

Отчуждение имущества . Недвижимость или другие ценности могут быть проданы через аукцион.

Важно отметить, что уголовная ответственность предусмотрена только в случае доказанного мошенничества, такого как подделка документов или умышленное уклонение от возврата средств.

Основные последствия неплаты

Среди ключевых рисков для должника, не выполняющего обязательства по микрозайму:

штрафы за нарушение условий договора;

пеня за каждый день просрочки;

внесение в черный список ненадежных клиентов;

постоянные звонки коллекторов с напоминаниями;

арест счетов и имущества.

Кроме того, неуплата отрицательно сказывается на кредитной истории.

В каких случаях долг можно не платить

Есть такие ситуации, когда должник может избежать выплаты:

Реструктуризация долга . Изменение графика и условий выплаты для временно утратившего платежеспособность.

Исковая давность . Если кредитор не обратился в суд в течение трех лет, долг может быть списан.

Отдельные льготы предусмотрены военнослужащим и пострадавших от войны. К примеру, защитники Украины могут быть освобождены от уплаты процентов в соответствии с законом.

Источник: novyny.live

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