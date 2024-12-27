О возможном повышении стоимости коммунальных услуг после указанного срока пока нет информации.

Многих украинцев интересует, по какому тарифу придется платить за потребленный свет в декабре.

О фиксации тарифов сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В декабре украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч, который будет оставаться неизменным до 30 апреля 2025 года. О возможном повышении стоимости коммунальных услуг после указанного срока пока нет информации.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в заявлении Шмыгаля.

Схожую позицию ранее высказал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко он подтвердил, что согласно Постановлению №632 цена на электроэнергию для бытовых потребителей будет оставаться фиксированной до 30 апреля 2025 года.

Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что украинцев будут постепенно переводить на рыночные тарифы на электроэнергию. По его мнению, это неизбежно, чтобы избежать энергетического кризиса.

"Я абсолютно уверен, что это произойдет. Потому что у нас очень простой выбор: либо не будет электричества, либо будут рыночные цены. Думаю, что они где-то в течение года-полтора (рыночные тарифы. – Ред.) будут появляться. Возможно, с каким-то переходным периодом. Но я не вижу тому альтернатив», – подчеркнул Харченко.

Таким образом, хотя тарифы будут оставаться стабильными до конца отопительного сезона, в будущем возможны существенные изменения в их формировании.

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