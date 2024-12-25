Из-за моратория на повышение цен, введенного в Украине из-за военного положения, значительных изменений для бытовых потребителей не ожидается в ближайшем будущем.

С 1 января 2025 года тарифы на отопление, электроэнергию, газ и воду в Украине остаются неизменными.

Как пишет NV Бизнес, в рамках действующего моратория на повышение цен, введенного из-за военного положения, значительных изменений для бытовых потребителей не ожидается в ближайшем будущем. Стоимость централизованного отопления в Украине, в частности, в Киеве, останется на уровне 1654,41 грн/Гкал. Это значит, что жители столицы не увидят повышения тарифов на теплоснабжение даже в условиях отопительного сезона.

С начала 2025 года украинцы будут продолжать платить за электроэнергию по льготному тарифу – 4,32 грн за кВт/ч до конца апреля. Однако уже с 1 июня цена на свет может вырасти до 6,64 грн за кВт/ч для бытовых потребителей. Это повышение, как прогнозируется, будет обусловлено исполнением обязательств Украины перед Международным валютным фондом, настаивающим на выравнивании тарифов к рыночному уровню. Кроме того, впоследствии тарифы на электроэнергию могут расти до 9 грн за кВт/ч в течение следующих 2-3 лет.

Важно, что для потребителей, кто использует электрические системы отопления, тарифы на электроэнергию будут оставаться снижены на уровне 2,64 грн за кВт/ч при потреблении до 2000 кВт/ч в месяц в течение отопительного сезона.

Цена газа для бытовых потребителей в январе 2025 будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Тарифы на газ у других поставщиков будут варьироваться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр, в зависимости от компании. Также в январе не планируется повышение тарифов на холодную воду. Однако вопрос изменения стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода все еще обсуждается на правительственном уровне.

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