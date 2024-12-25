Во время обыска у нее был изъят мобильный телефон с доказательством ее сотрудничества с россией.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о наказании агентству ФСБ, которая снимала видео последствий российских ударов по Николаеву для сюжетов на российском телеканале.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ .

Согласно материалам следствия, обвиняемая снимала кадры разрушений, вызванных атаками россии на город, и посылала их для создания пропагандистских материалов для кремлевского агентства «РИА Новости». Среди отснятых объектов были два промышленных предприятия, подвергшихся атакам дронов-камикадзе в 2023 году.

Как установлено в ходе расследования, агент ФСБ действовал через посредника — предателя Сергея Лебедева (псевдоним «Лохматый»), который находится в Донецке и работает на российскую спецслужбу под видом внештатного корреспондента «РИА Новости». Лебедев использовал полученные видеофайлы для создания фейковых сюжетов, целью которых было дискредитировать украинские Силы обороны на международной арене.

СБУ зафиксировала преступную деятельность агента и задержала ее в августе 2023 года. Во время обыска у нее был изъят мобильный телефон с доказательством ее сотрудничества с россией.

На основании собранных доказательств суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ст. 111 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).

Она получила 15 лет заключения с конфискацией имущества за деятельность в пользу вражеской спецслужбы. Расследование провели сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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