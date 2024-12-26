27 декабря по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого апостола от 70-ти Стефана.

В народном календаре 27 декабря называют Степанов день.

27 декабря (9 января по старому стилю) - день памяти первого христианского мученика Стефана, который пострадал за веру в Иисуса Христа.

27 декабря важно пойти в церковь или помолиться дома, у святого Стефана в этот день просят сил в вере, душевного спокойствия и достатка.

Святой считается покровителем домашнего скота.

По народной традиции 27 декабря готовят "колядки" - это маленькие пирожки из пресного теста с разной начинкой, а также медовые пряники.

Отказываться от угощения в этот день нельзя - наши предки верили, что в противном случае весь год будет неудачным.

Что нельзя делать 27 декабря:

Наши предки говорили, что в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать хлебные крошки - потому что они символизируют достаток и вместе с ними из дома можно "выбросить" деньги.

Остатки хлеба важно скормить птицам или животным.

Главные приметы 27 декабря:

27 декабря смотрели, какой сегодня день, если солнце и мороз - год будет урожайным.

На деревьях иней - к большому урожаю зерновых, а если птицы собираются стайками на верхушках деревьев - морозы продержатся.

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