Часть жильцов многоквартирных домов сможет платить за электроэнергию по фиксированным льготным тарифам.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде, отметив, что правительство приняло соответствующее решение.
Такие тарифы будут установлены для жителей многоквартирных домов:
- не газифицированные природным газом;
- нет централизованного или автономного теплоснабжения или эти системы не функционируют;
- используют другие виды энергоносителей, кроме электрической энергии.
Изменения уже внесены в приложение 3 «Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей» в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов.
Напомним, с 1 января 2025 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн/кВтч и будет действовать до конца апреля.
Однако с 1 июня цены могут вырасти до 6,64 грн/кВтч, а в течение следующих 2-3 лет ожидается повышение до 9 грн. Это повышение обусловлено требованиями МВФ, предусматривающими приведение тарифов к рыночному уровню.
Во время отопительного сезона (до конца апреля 2025 года) потребители, использующие электрические отопительные системы, смогут платить за электроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн/кВтч при потреблении до 2000 кВтч в месяц.
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