Такие тарифы будут установлены для жителей многоквартирных домов, но только при определенных условиях.

Часть жильцов многоквартирных домов сможет платить за электроэнергию по фиксированным льготным тарифам.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде, отметив, что правительство приняло соответствующее решение.

Такие тарифы будут установлены для жителей многоквартирных домов:

не газифицированные природным газом;

нет централизованного или автономного теплоснабжения или эти системы не функционируют;

используют другие виды энергоносителей, кроме электрической энергии.

Изменения уже внесены в приложение 3 «Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей» в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов.

Напомним, с 1 января 2025 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн/кВтч и будет действовать до конца апреля.

Однако с 1 июня цены могут вырасти до 6,64 грн/кВтч, а в течение следующих 2-3 лет ожидается повышение до 9 грн. Это повышение обусловлено требованиями МВФ, предусматривающими приведение тарифов к рыночному уровню.

Во время отопительного сезона (до конца апреля 2025 года) потребители, использующие электрические отопительные системы, смогут платить за электроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн/кВтч при потреблении до 2000 кВтч в месяц.

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