В частности, возникли вопросы по пункту, касающемуся банковской тайны во время заполнения анкеты "ПриватБанка".

Клиенты "ПриватБанка" выражают обеспокоенность по поводу возможного раскрытия банковской тайны после получения уведомлений о необходимости обновления анкетных данных.

Об этом сообщает сайт "Минфин", где пользователи могут оставлять отзывы о работе банков. В этих сообщениях также содержится просьба предоставить разрешение на раскрытие информации.

В одном из таких отзывов клиент "ПриватБанка" описал ситуацию, когда ему направили сообщение об актуализации анкетных данных в соответствии с требованиями законодательства. После внесения необходимой информации ему было предложено подписать два документа:

"Анкета надлежащей проверки клиента-физлица" "Договор об использовании простой электронной подписи"

В частности, возникли вопросы по пункту, касающемуся банковской тайны. Сначала в анкете "ПриватБанка" отмечается, что эта информация не подлежит разглашению третьим лицам, однако впоследствии речь идет о разрешении на раскрытие банковской тайны по запросу третьих лиц.

Клиент "ПриватБанка" обратился к оператору с требованием изменить формулировку документа или разрешить подписать его без дополнительного разрешения на раскрытие банковской тайны, но получил стандартный ответ. В итоге он спросил, почему эти условия не прописаны в основном договоре и почему он должен подписывать отдельную анкету "ПриватБанка" с такими требованиями. =

"Ответ был таков: "решение данное принимается банком"... Мне кажется, что здесь есть нарушение моих прав как надлежащего клиента банка? Почему я должен подписывать в анкете разрешение на раскрытие банковской тайны?", — говорится в обращении.

"ПриватБанк" в свою очередь объяснил, что касается разрешения на раскрытие информации, то он нужен для обеспечения беспрепятственного сотрудничества с банками в США, где "ПриватБанк" имеет корреспондентские счета. Это разрешение применяется только в случае официального запроса таких банков в рамках Закона США о борьбе с отмыванием денег.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.