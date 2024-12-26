Для лиц с ограниченной дееспособностью, малолетних и несовершеннолетних есть особые правила.

Наследие включает имущество, права, обязанности и долги усопшего. В некоторых случаях отказ от наследства может стать лучшим решением во избежание финансовых обязательств перед кредиторами.

На сайте Белопольской районной государственной администрации объяснили , как действовать в таких ситуациях.

Как отказаться от наследства?

Принятие наследства – это право, а не обязанность. Отказ возможен только в полном объеме, подать заявление можно:

лично нотариуса ;

почтой , заверив подпись у нотариуса.

Срок подачи – шесть месяцев. Отсутствие заявления о принятии наследства не равно отказу, а приводит к утрате возможности его получения.

Для лиц с ограниченной дееспособностью, малолетних и несовершеннолетних есть особые правила. Например, несовершеннолетние (14–18 лет) могут отказаться с согласия родителей или опекунов, а для малолетних решения принимают родители или опекуны с разрешения органа опеки.

Кому перейдет имущество?

Отказ может быть в интересах конкретного лица или без определения наследника.

Доля наследника по завещанию переходит к другим наследникам по завещанию, если он не назначил другого наследника.

В случае отказа по закону, доля распределяется между наследниками этой же очереди.

Обязанности по заповедному отказу переходят к другим наследникам, принявшим наследство.

Заявление об отказе можно отозвать в течение шести месяцев. После этого имущество распределяется между другими наследниками.

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