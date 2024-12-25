Государственный ПриватБанк запустил для украинцев новую услугу автоматического обмена валют – АТМ-Recycler – известно, как теперь можно сдать доллары.
Об этом сообщили в самом ПриватБанке.
Эта функция позволяет обменять валюту, в том числе доллары, наличными через банкоматы без дополнительных комиссий. В "ПриватБанке" уточнили, что после обмена устройство выдаст гривны, не засчитывая средства на карту. Используется наличный курс "ПриватБанка", а остаток до 100 грн будет зачислен на карту или мобильный счет.
Указано, что в пределах одной операции можно обменять не более четко определенной суммы:
- до 1000 долларов США;
- до 1000 евро.
Информацию о местах, где доступны эти устройства "ПриватБанка", можно найти по специальной ссылке. Для этого нужно выбрать опцию "Банкоматы" - "Прием наличными пачкой".
Также украинцы могут совершить "обратный обмен" — вернуть только что полученную валюту, например доллары, и получить обратно свои средства. Однако этот обмен возможен только в течение 15 минут после операции.
Для выполнения обратного обмена необходимо иметь соответствующий документ, включая квитанцию или расчетный документ. Это регулируется Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями".
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