Указано, что в пределах одной операции можно обменять не более четко определенной суммы.

Государственный ПриватБанк запустил для украинцев новую услугу автоматического обмена валют – АТМ-Recycler – известно, как теперь можно сдать доллары.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке.

Эта функция позволяет обменять валюту, в том числе доллары, наличными через банкоматы без дополнительных комиссий. В "ПриватБанке" уточнили, что после обмена устройство выдаст гривны, не засчитывая средства на карту. Используется наличный курс "ПриватБанка", а остаток до 100 грн будет зачислен на карту или мобильный счет.

Указано, что в пределах одной операции можно обменять не более четко определенной суммы:

до 1000 долларов США;

до 1000 евро.

Информацию о местах, где доступны эти устройства "ПриватБанка", можно найти по специальной ссылке. Для этого нужно выбрать опцию "Банкоматы" - "Прием наличными пачкой".

Также украинцы могут совершить "обратный обмен" — вернуть только что полученную валюту, например доллары, и получить обратно свои средства. Однако этот обмен возможен только в течение 15 минут после операции.

Для выполнения обратного обмена необходимо иметь соответствующий документ, включая квитанцию ​​или расчетный документ. Это регулируется Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями".

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