Сложная прогрессия предполагает разделение дохода на части, по которым каждая облагается налогом по разной ставке.

После войны Верховная Рада планирует внедрить прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц и в соответствии с этой системой, ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) возрастают в зависимости от уровня доходов налогоплательщика.

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Что изменилось после войны

После войны народные депутаты решили принять прогрессивную шкалу налогообложения. В финансовой практике различают два типа прогрессии: простую и сложную. В случае простой прогрессии ставки налога увеличиваются пропорционально росту общей суммы дохода физического лица.

Сложная прогрессия предполагает разделение дохода на части, по которым каждая облагается налогом по разной ставке. Это означает, что дополнительные суммы дохода будут облагаться более высокими ставками, а не весь доход одновременно.

"Часть шкалы будет иметь ставки, превышающие 18%, а часть - ниже. Я уверен, что это правильное решение, и мы к нему готовы", - отметил Гетманцев.

Что будет с военным сбором

Относительно военного сбора, повышенного для физических лиц и предпринимателей в конце 2024 года, Гетманцев подчеркнул, что ставка в 5% будет действовать только в период военного положения. После завершения боевых действий дополнительные 3,5% будут автоматически упразднены без необходимости изменять законодательство.

«Эти 3,5% уничтожат себя после окончания войны, и для этого не нужны дополнительные изменения в закон или обсуждение», — отметил председатель комитета.

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