Принимая наследство , следует помнить: вместе с имуществом можно получить и оставшиеся после умершего долги.

О том, когда от наследства лучше отказаться и как это сделать, рассказали на сайте Белопольской районной государственной администрации.

Когда можно отказаться

Общее наследие включает в себя недвижимость, банковские счета или другие активы. Однако иногда вместе с имуществом передаются долги, которые могут превысить его стоимость. В таких случаях наследство становится финансово рискованным.

Наследники могут либо полностью принять, либо полностью отказаться от наследства. Частичное принятие невозможно.

Как действовать

Заявление о принятии или отказе от наследства следует подать в нотариус или местный орган самоуправления в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Пропуск срока лишает права на наследство.

Особые условия

Для малолетних детей (до 14 лет) отказ возможен только с согласия органа опеки. Для несовершеннолетних (14–18 лет) требуется согласие отца или попечителя. Лица с ограниченной дееспособностью также должны получить согласование попечителя и органа опеки.

Если наследник отказывается, его часть переходит к другим наследникам по завещанию или закону. Заявление об отказе можно отозвать только в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

Взвешенное решение

Принятие наследства – это право, а не обязанность. Перед принятием решения окончательно оцените все риски, а при необходимости обратитесь к юристам.

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