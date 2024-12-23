В Украине существует возможность получить пожизненную группу инвалидности , и это решение принимается в случае, когда заболевания носят стабильный, неизлечимый характер.

В Минсоцполитике рассказали подробности.

Как устанавливается инвалидность в Украине

Лица, имеющие установленную группу инвалидности, должны проходить медицинское освидетельствование через определенные интервалы времени. Это нужно для оценки их состояния здоровья. Если состояние пациента улучшается, статус инвалидности можно просмотреть или отменить.

По данным Государственной службы статистики и Министерства по делам ветеранов Украины, по состоянию на март 2023 года на учете состоят 2,7 миллиона гражданских лиц с инвалидностью и около 500 тысяч участников боевых действий.

Когда устанавливается пожизненная группа инвалидности

Пожизненная группа инвалидности назначается в тех случаях, когда состояние здоровья человека стабильно ухудшается и требует постоянной медицинской поддержки и социального обеспечения. К таким заболеваниям относятся тяжелые заболевания, ограничивающие жизненные функции.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №10, пожизненную группу инвалидности можно назначить на основании выводов медико-социальной экспертизы. Экспертиза определяет степень ограничения жизнедеятельности и оценивает возможности реабилитации. В документах четко показан список заболеваний, при которых инвалидность может быть предоставлена ​​пожизненно.

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