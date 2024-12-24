Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы для того, чтобы обмануть пользователей и получить доступ к их личной информации по телефону .

За последние несколько лет цифры, касающиеся фишинговых атак, впечатляют: в 2023 году в США было зафиксировано более 5 миллионов атак. Ежедневно насчитывается около 3,4 миллиарда фишинговых писем, что составляет почти 1,2% всех отправленных электронных писем. В 74% случаев человеческий фактор стал причиной успешных атак, по неосторожности или ошибкам пользователей.

Злоумышленники используют различные методы, чтобы получить ваши личные данные, и одним из наиболее актуальных является фишинг через социальные сети и мобильные приложения. В частности, это касается ситуаций, когда мошенники распространяют подозрительные сообщения, обещающие дополнительные льготы или выплаты. Во время войны эту тактику также активно используют враги, пытаясь собрать информацию через Интернет.

Чтобы обезопасить свои данные, важно соблюдать несколько простых правил:

Будьте осторожны со ссылками . Не нажимайте на них, если они получены из неизвестных источников или из рекламы на сомнительных сайтах.

Проверяйте ссылки в сообществах и чатах . Часто мошенники взламывают аккаунты и рассылают фишинговые сообщения от имени ваших знакомых. Если вы получили подозрительную ссылку в групповом чате, не переходите по ней.

Осторожность в мессенджерах . Не вводите личные данные на подозрительных сайтах, даже если ссылка поступила через популярный мессенджер, например Viber.

Не доверяйте SMS-сообщениям . Если вы получили SMS с ссылкой, которая просит вас ввести личные данные, это может быть фишинг.

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