Церковный праздник 23 декабря, в этот день в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий.

23 декабря по новому церковному календарю почитает десять критских мучеников, а по старому стилю чтят память святых мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа.

В народе праздник 23 декабря известен под названием Федул Зимний, издавна верили, что в этот день нужно гадать на погоду.

На Федула с 23 декабря начинались приготовления к Святвечеру.

По традиции, наши предки убирали в домах начинали готовить праздничную кутью, выпекали постные лепешки в виде разных животных, коровок, бычков и лошадок, овец и коз, кур и петухов.

На Федула нужно молиться Богородице и читать Священное Писание, люди пытаются доделать свои дела до Рождества.

Православная церковь считает, что 23 декабря неблагоприятен для финансовых операций, не нужно брать деньги в долг и не одалживать самим.

Нельзя на Мину Красноречивого нельзя лениться, запрещено ссориться и сплетничать.

Что нельзя делать 23 декабря:

Запрещено работать с острыми предметами, с такими как ножи, вилы, топоры и прочее, потому что в случае, если вы получите травму в 23 декабря - весь год будете болеть.

Подшивать край юбки нельщя, потому что проживете меньше, чем это велит судьба.

Нельзя бить кого-то 23 декабря, потому что обидчик из-за этого серьезно заболеет.

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