Социальная инженерия базируется на психологическом воздействии, что заставляет жертву торопиться с действиями.

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, используя методы социальной инженерии, и один из популярных трюков — случайный перевод средств, после чего злоумышленники просят вернуть деньги, желая получить доступ к вашим данным.

Как работает схема

Мошенники посылают небольшую сумму на ваш счет, а затем связываются, придумывая эмоциональные истории: деньги якобы нужны на лекарства, подарок или алименты. Они могут предложить перевести средства на другой счет, что приведет к дополнительным затратам или риску разглашения ваших данных.

Что делать

Обратитесь в банк. Сообщите номер, указанный на карте.

Не перечисляйте деньги самостоятельно. Банки сами аннулируют ошибочные транзакции с согласия.

Проверьте отправителя. Банк поможет выяснить легитимность перевода.

Сохраняйте конфиденциальность. Не разглашайте свои данные.

Почему важно осторожничать

Социальная инженерия базируется на психологическом воздействии, что заставляет жертву спешить с действиями. Открывая доступ к своим финансам или соглашаясь на условия мошенников, вы рискуете не только потратить деньги, но и подвергнуться дальнейшим проблемам, таким как компрометация банковского счета.

Всегда проверяйте какие-либо непонятные события с банком и не поддавайтесь на манипуляции. Защита ваших финансов – это, прежде всего, ваша внимательность и осмотрительность.

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