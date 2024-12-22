Индексация пенсий в Украине произойдет через несколько месяцев – известно, как это повлияет на выплаты и что можно ожидать от повышения.

В Украине индексация пенсий в марте 2025 года предусмотрена как в государственном бюджете, так и действующим законодательством.

Это обязательная мера, поэтому даже в случае реализации пенсионной реформы сначала все пенсии будут проиндексированы. Однако, как обычно, не все пенсионеры ощутят повышение.

Это объясняется тем, что размер пенсии, рассчитанный по формуле (на основе средней зарплаты за три года, соотношение собственной зарплаты к средней, стажа и 1%) может значительно отличаться от фактической выплаты. Например, если по формуле пенсия составляет всего 1230 грн, Пенсионный фонд доплатит до минимальной выплаты 2361 грн (для определенных возрастных категорий выплата может быть больше).

Во время мартовской индексации увеличится только часть пенсии, которая рассчитана по формуле. Поэтому даже если повышение составит, например, 8%, пенсия, рассчитанная по формуле, увеличится с 1230 до 1328,4 грн, но фактически пенсионер получит 2361 грн.

Точный размер индексации станет известен только в следующем году, ближе к марту, когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и уровень инфляции. Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024 году составит 9,7%. Потому половина этой суммы (4,85%) и половина роста средних зарплат за последние три года (6,35%) дают ориентировочную индексацию на уровне 11%.

Источник: OBOZ.UA.

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