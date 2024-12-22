Право на выход на пенсию по возрасту на льготных условиях и по выслуге лет для отдельных категорий граждан регулируется статьей 114 Закона Украины.

Для того чтобы выйти на пенсию раньше других из-за вредных условий труда, необходимо доказать, что место работы официально признано вредным.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, кто может получить пенсию по возрасту на льготных условиях.

Право на досрочную пенсию по возрасту на льготных условиях для отдельных категорий граждан регулируется статьей 114 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании».

В Украине существуют два официальных списка — №1 и №2, в которых перечислены профессии, должности и виды работ с тяжелыми и особо тяжелыми условиями труда. пенсию в возрасте 55 лет или раньше. Согласно законодательству Украины, право на досрочную пенсию предоставляется тем работникам, которые длительное время работали на предприятиях с особо вредными условиями труда, указанными в специальных списках.

Право на пенсию после 50 лет имеют:

Мужчины, работавшие 10 лет по Списку №1, при наличии страхового стажа 25 лет.

Женщины, работавшие по Списку №1 не менее 7,5 лет, при наличии страхового стажа 20 лет.

Для получения пенсии на льготных условиях до 1 апреля 2024, при отсутствии необходимого страхового стажа, установлены переходные положения. Согласно им, для назначения пенсии необходим минимальный страховой стаж:

Для мужчин – 24 года и 6 месяцев в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

Для женщин – 19 лет и 6 месяцев.

Работники, не выполняющие полностью требования по стажу на работах с вредными условиями труда по Списку №1, но имеющие хотя бы половину необходимого стажа на таких работах и ​​общий страховой стаж, могут получить пенсию с уменьшением пенсионного возраста в зависимости от продолжительности работы во вредных условиях:

Мужчинам – на 1 год за каждый год такой работы.

Женщинам – на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

Относительно работников, работающих на работах с вредными условиями труда по Списку №2, условия выхода на пенсию предусматривают:

Для мужчин – необходим страховой стаж 30 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев должны быть на работах по Списку №2.

Для женщин – страховой стаж 25 лет и не менее 10 лет на вредных работах.

С 2015 года для женщин возраст выхода на пенсию постепенно повышается с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения.

Работникам, не имеющим достаточного стажа работы по Списку №2, но имеющим хотя бы половину необходимого стажа и общий страховой стаж, пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста:

Мужчинам – на 1 год за каждые 2 года и 6 месяцев работы на вредном производстве.

Женщинам - на 1 год за каждые 2 года работы по Списку №2.

Чтобы получить пенсию раньше из-за вредной работы, необходимо доказать, что ваше место работы было официально признано вредным. Для этого проводится аттестация условий труда, которая должна проходить каждые 5 лет. Если аттестация не была проведена вовремя, годы, прошедшие после последней аттестации, не будут отнесены к льготному стажу при расчете пенсии.

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