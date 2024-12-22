Смартфоны стали важной частью нашей жизни, и потеря или кража телефона может серьезно повлиять на ваш повседневный ритм.

Чтобы максимально быстро вернуть устройство или обезопасить свои данные, важно знать, как действовать.

Первым делом сохраните код IMEI телефона в надежном месте, так как он потребуется полиции или оператору для поиска устройства. Узнать IMEI можно, набрав *#06# на Android, в настройках iPhone (раздел "Общие сведения"), либо найти его на упаковке смартфона.

Если вы заранее настроили службы поиска, это существенно облегчит задачу. Владельцы iPhone могут использовать "Find My iPhone", включив функции "Найти мою сеть" и "Отправить последнее местоположение". Через iCloud можно найти телефон, заблокировать его, воспроизвести звуки или стереть данные. Помните, что удаление данных делает дальнейший поиск невозможным.

Для устройств Samsung предусмотрена функция "Find My Mobile". Ее нужно активировать через настройки учетной записи Samsung, включив удалённую разблокировку и отправку последнего местоположения. Сайт службы позволяет заблокировать устройство, воспроизвести звуки, заблокировать выключение или удалить данные.

Другие Android-устройства можно отслеживать с помощью "Find My Device" от Google. Для этого включите функцию в настройках безопасности и разрешите доступ к местоположению.

Через сайт android.com/find можно управлять устройством: находить, блокировать или стирать данные.

Если телефон исчез, действуйте быстро. Воспользуйтесь функциями поиска, чтобы определить местоположение устройства. Сообщите о краже в полицию, передав IMEI и данные местоположения, но не пытайтесь вернуть телефон самостоятельно. Свяжитесь с оператором для блокировки SIM-карты, а также уведомьте банк, чтобы обезопасить свои счета и отключить мобильные платежи.

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